Avô e neta de 1 ano morrem em acidente; mãe da criança sobreviveu

Segundo o Boletim de Ocorrência, no momento da batida, a outra caminhonete, conduzida por um homem de 47 anos, teria tentado acessar a entrada de Palmital, quando colidiu de frente com o carro ocupado pela família. Segundo o BO, ainda não se sabe se a caminhonete estava no sentido da via ou na contramão de direção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro às vítimas. Avô e neta, identificados como Carmo Norberto Gonçalves e Emily Eloa Goncalves Pereira, não resistiram e tiveram as mortes confirmadas ainda no local do acidente. A mãe da criança e o condutor da outra caminhonete foram levados para o Pronto Socorro de Palmital, onde receberam atendimento médico. De acordo com a Polícia Civil, o avô estava ao volante e a mãe no banco de trás com a criança na caminhonete. Após a liberação do local pela perícia técnica, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Assis, onde serão realizados os exames necroscópicos das vítimas.