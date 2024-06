Viaduto em Parapuã será interditado para elevação da estrutura

Trabalhos terão início nesta segunda-feira e Eixo SP adotará Pare e Siga para controlar a circulação de veículos

O dispositivo de entroncamento da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros com a SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã, passará por obras nos próximos dias e exigirá atenção dos motoristas para mudanças no trânsito. A partir desta segunda-feira (1º), por volta das 7h, a Eixo SP interditará a passagem de veículos nas vias da parte superior do viaduto, em ambos os sentidos. A intervenção será necessária para a elevação da estrutura, localizada no km 560 da SP 294. A previsão é de que as adequações sejam concluídas em até dez dias.

A interdição ocorrerá apenas na parte de cima do viaduto. O trânsito nas pistas que passam sob o dispositivo continuará fluindo normalmente, com tráfego livre em ambos os sentidos. Apenas os acostamentos estarão interditados durante a execução dos serviços. Em razão das alterações no tráfego, a concessionária pede aos motoristas que fiquem atentos às sinalizações.

A elevação da altura do viaduto tem como finalidade adequar o dispositivo contra o risco de eventual colisão por veículo com cargas mais elevadas. A estrutura será elevada com a utilização de macacos hidráulicos posicionados de acordo com as normas de segurança na parte de baixo do viaduto. De acordo com a Eixo SP, a intervenção visa oferecer maior segurança aos usuários e proteção à integridade estrutural do viaduto.

Durante o período de interdição da passagem superior do viaduto, a concessionária adotará sistemas de Pare e Siga para o controle do tráfego de veículos. Esses sistemas auxiliarão tanto os motoristas que seguem no sentido Adamantina (oeste) como no sentido Tupã (leste) e também os usuários que seguem no sentido Rinópolis (norte) e no sentido Martinópolis (sul).