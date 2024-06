Docente do Centro Universitário relata experiências vividas no Rio Grande do Sul

A docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina, Prof.ª Ma. Paola Andressa Xavier Mente, viveu recentemente experiências marcantes no Rio Grande do Sul, em apoio às famílias vítimas dos alagamentos que aconteceram entre abril e maio.

A ação foi realizada através da “Missão Amor que Cura”, da Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (gestora do Hospital Regional de Presidente Prudente e do Ambulatório Médico de Especialidades de Presidente Prudente).

Paola também participou da missão voluntária, contribuindo não somente com serviços médicos, mas na organização de doações, limpeza, enfim, em tudo que podia colaborar. “Era um cenário de guerra mesmo, indescritível. Foi um período muito importante para a minha vida pessoal e profissional, afinal, pude ver de perto a importância da união, fé e força de vontade de cada um”, conta.