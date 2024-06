LUCÉLIA: Residencial Parque Veneza é o primeiro bairro totalmente monitorado 24h por câmeras privadas

Após a instalação de câmeras de monitoramento em todas as ruas, o Residencial Parque Veneza de Lucélia se tornou o primeiro bairro da cidade a ser totalmente monitorado 24 horas por câmeras privadas.

Os moradores se uniram e arcaram com as despesas dos equipamentos e instalação, estabelecendo uma parceria com a Polícia Militar através do projeto “Vigilância Solidária”, liderado pelo 1º Cristiano.

Com essa colaboração e orientação sobre segurança pública, a Polícia Militar passou a ter acesso a todas as câmeras do Residencial Parque Veneza em tempo real, sendo que essa iniciativa visa melhorar a segurança da região, dando à polícia a capacidade de monitorar e agir prontamente em caso de incidentes.

“A união dos moradores e a parceria com as autoridades demonstrou o compromisso da comunidade em buscar soluções para os desafios de segurança. Ao assumir essa responsabilidade coletiva, o Residencial Parque Veneza se tornou um modelo para outros bairros na cidade, inspirando iniciativas semelhantes de vigilância comunitária e integração com a Polícia Militar”, disseram os moradores.