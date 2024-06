ADAMANTINA: Prefeitura e Sebrae levam agricultores para a 29ª Hortitec em Holambra

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), em parceria com o SEBRAE promoveu uma missão empresarial que objetivou a participação de 37 produtores rurais na 29ª Hortitec – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, em Holambra – SP.

Além dos agricultores, estiveram na exposição, o secretário da SAAMA, Thiago Benetão, o presidente da ExpoVerde 2024, Gustavo Taniguchi e Luciana Pereira, vice-presidente.

Na última quarta-feira(19), os produtores e agricultores rurais de Adamantina tiveram a oportunidade de conhecer as tecnologias mais inovadoras em produtos e serviços de horticultura, além de estar em contato com os principais fornecedores de estufas, máquinas, equipamentos e insumos diversos.

De acordo com os organizadores, a Hortitec é reconhecida por reunir as principais inovações e tendências do setor hortícola. Além disso, a feira proporciona um ambiente propício para o networking, permitindo que produtores e empresários troquem experiências e encontrem novas oportunidades de negócios.