FLÓRIDA: Rodada do Campeonato de Futebol Médio promete mais três grandes jogos

O público que poderá prestigiar o evento no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki neste domingo (30), irá acompanhar mais três jogaços que pode movimentar muito a tabela do Campeonato Municipal de Futebol Médio de Flórida Paulista.

Para começar a rodada a partir das 8h15 já teremos um grande confronto entre Império do Corte/Chicão Frutas contra Galáticos FC. Logo em seguida terá o jogo entre Amigos do Santin/Bar do Catenga enfrentando o Eletro Lis. E para encerrar rodada haverá o confronto entre o Amigos do Fut jogando contra o Cruzeiro do Sul/Posto Borges.

O público além desses ótimos jogos, também poderão aproveitar com a venda de espetinhos e bebidas no local.

O Campeonato Municipal de Futebol Médio de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da secretaria de Cultura Esportes e Lazer.