2ª Colônia de Férias com vagas abertas em Flórida Paulista

Acontece de 15 a 19 de julho a 2ª Colônia de Férias – “Inverno” de Flórida Paulista. Promovida pelo Professor Sócrates, a atividade, que foi um sucesso em sua primeira edição em janeiro, promete trazer novamente muita alegria e diversão para as crianças da Cidade Amizade.

No plano de atividades preparado pelo Professor Sócrates, estão incluídos jogos, brincadeiras, danças, oficinas de pintura e de atividades circenses, passeios rurais, playground e várias outras atividades.

“A 2ª Colônia de Férias promete movimentar a garotada e ser tão divertida quanto a primeira edição”, destacou Sócrates.

As vagas são limitadas. Pais ou responsáveis interessados podem entrar em contato com o Professor Sócrates pelo celular: (18) 99602-4787 para adquirir as pulseiras de acesso ao evento.

A 2ª Colônia de Férias, idealizada pelo Professor Sócrates, conta com o apoio do Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site).