REGIÃO: Novo governador do Distrito 4510 de Rotary Clube toma posse             

“Diversidade, equidade e inclusão”, formam os objetivos propostos pelo Distrito 4510 de Rotary Clube Internacional que, no dia 29 estará colocando em prática o item inclusão, quando tomará posse oficialmente ao cargo de seu governador o advogado Ricardo Aparecido Reis, hoje um deficiente visual, mas que está se adaptando a todos os processos para bem administrar aquele órgão. O evento se dará no Hotel das Dracenas, em Dracena, às 19h30. Ele já recebeu as orientações necessárias, quando das posses de todos os governadores do planeta em Orlando – EUA, de 5 a 11 de janeiro.

Ricardo teve seu nome aprovado para concorrer ao cargo há três anos, mas após seis meses de ser ratificado para o pleito, por problemas graves, mas em tratamento, acabou perdendo totalmente a visão. Ele admite que está consciente do seu problema e procurou seguir a caminhada com muita força de vontade, para poder dirigir o Distrito 4510 que, em 39 municípios possue 67 clubes, nas regiões da paulista e sorocabana.

Assegura que até o final do ano espera serem realizadas as visitas oficiais a todos os clubes, dando assim assistências e orientações totais a esses grupos e, em seguida pretende compartilhar o tempo com a profissão de advogado, em escritório que divide com sua secretária e companheira também rotariana, Lilian Carla. Afirma que todos os seus equipamentos de trabalhos e de usos pessoais, foram adaptados e assim se sente inserido à moderna tecnologia. Durante a sua administração, tem como meta o aumento de associados fixado em 20%.

Ricardo Reis há 25 anos no movimento, afirmou que o gosto pelo Rotary, aconteceu em Irapuru, sua cidade natal. Quando estudante, com 12 anos participou de um concurso de redação promovido pelo então Rotary Clube de Irapuru e ele, representando a EEPG “Prof.a Laurinda Vilella Vicente”. Foi vencedor do concurso e frente as homenagens que recebeu passou a se afeiçoar pelo clube. Mudou-se para Tupi Paulista onde tempo depois foi apresentado e aprovado para integrar o clube daquela cidade. Morando até hoje naquela cidade, será ela por um ano a sede do Distrito 4510 de Rotary Clube.

Foto Cedida – Ricardo Aparecido Reis

Ricardo Aparecido Reis e Lilian Carla