LUCÉLIA: 2º Encontro de Carros Antigos é sucesso

Neste domingo, dia 30 de junho, Lucélia foi palco de uma verdadeira viagem no tempo durante o 2º Encontro de Carros Antigos.

Clássicos impecáveis, entusiastas apaixonados e um ambiente de pura nostalgia marcaram este evento extraordinário, que teve a sua segunda edição e mais uma vez foi um grande sucesso.

O evento aconteceu na via de acesso e foi iniciado com um café da manhã gratuito para os expositores.

Também contou com uma completa praça de alimentação com produtos diversos para os participantes e visitantes. O show com a Banda Tremenboys animou os participantes e público presente.

O evento foi uma realização do Clube do Carro Antigo de Lucélia e contou com o apoio Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, APAA Difusão Cultural e da Prefeitura de Lucélia.

“Agradecemos a todos os participantes e visitantes que fizeram deste encontro um sucesso absoluto”, afirmou o Clube do Carro Antigo de Lucélia e a Prefeitura de Lucélia.