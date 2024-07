LUCÉLIA: ‘Arraiá da Amizade’ mais uma vez é sucesso com grandioso público

A Prefeitura realizou o tradicional ‘Arraiá da Amizade’ nos dias 27, 28 e 29 de junho, como parte das comemorações dos 80 anos de Lucélia.

O evento, que aconteceu na entrada da cidade, contou com shows gratuitos todas as noites, além de outras atrações.

No primeiro dia, 27 de junho (quinta-feira), contou com a animação da dupla Pedro Paulo & Alex, onde recebeu um grande público e mostrou grande organização.

E no segundo dia, 28 de junho (sexta-feira), contou com o show da dupla Hugo & Vitor, também grupo de pagode, que animou o público presente.

Já no último dia do evento, 29 de junho (sábado) encerrando o ‘Arraiá da Amizade’, teve o sensacional show com a dupla Marcos & Belutti, que teve mais um grandioso público de Lucélia e região.

Ainda todas as noites contou o “esquenta” com o famoso DJ Ricardo Costa.

O evento contou com uma mega estrutura e a praça de alimentação com entidades de Lucélia, proporcionou momentos de lazer e descontração, consolidando o ‘Arraiá da Amizade’, como um dos grandes eventos de Lucélia.