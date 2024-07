PARAPUÃ: Prefeitura realiza aquisição de mobiliários novos para a Educação Infantil

A Prefeitura de Parapuã realizou a entrega de carteiras escolares individuais para os alunos da EMEI Domingos Gimenes Neto. No início do mandato, 60% das mesas coletivas já haviam sido substituídas por carteiras individuais e, nesta semana, ocorreu a conclusão de 100% dessa troca.

A substituição das mesas coletivas por carteiras individuais na educação infantil é de extrema importância, pois proporciona um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das crianças nesta fase crucial de aprendizado. Essa medida visa criar um ambiente favorável ao aprendizado eficiente e à promoção do desenvolvimento integral dos alunos nessa etapa inicial da vida escolar.

As carteiras individuais oferecem maior autonomia e concentração aos alunos, permitindo que cada criança tenha seu próprio espaço para trabalhar e explorar. Isso possibilita um melhor acompanhamento do desenvolvimento individual de cada aluno, facilitando a identificação de suas necessidades específicas e permitindo a personalização do ensino de acordo com elas.

Além disso, ao terem seu próprio espaço delimitado, as crianças aprendem noções básicas de organização e responsabilidade sobre seus materiais escolares. Esse ambiente contribui para a melhoria da higiene pessoal e promove hábitos saudáveis em relação ao cuidado com seus pertences.