Esquadrilha da Fumaça realiza apresentação em Presidente Epitácio

O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB), conhecido popularmente como Esquadrilha da Fumaça, realizará, no dia 4 de julho, às 10h, uma apresentação na Orla Fluvial, em frente ao Anfiteatro João Brilhante, às margens do Rio Paraná, em Presidente Epitácio. O acesso será gratuito e aberto ao público.

A apresentação contará com a participação de sete pilotos em sete aeronaves, no modelo A-29 Super Tucano, que alcança velocidade máxima de 590 quilômetros por hora (km/h) ao nível do mar. Antes da decolagem, os sete pilotos são acompanhados pelos mecânicos, carinhosamente apelidados de “Anjos da Guarda”. Um oitavo piloto fica no chão fazendo a locução.

Em média, a demonstração tem duração de 35 minutos e conta com cerca de 50 acrobacias, que variam de acordo com a meteorologia e o local da apresentação.

As aeronaves possuem as cores da bandeira do Brasil e as apresentações têm o intuito de ressaltar o alto grau tecnológico da indústria brasileira e o profissionalismo dos pilotos da FAB.