Homem é preso em ação conjunta das polícias de Flórida Paulista

Em uma operação conjunta na manhã de hoje (4), as polícias Civil e Militar de Flórida Paulista cumpriram um mandado de prisão contra um condenado pela Justiça.

A ação começou com a equipe da Polícia Militar, que, com o mandado em mãos, iniciou o patrulhamento pelo município com o apoio da Polícia Civil. A operação tinha como objetivo localizar e prender o homem e os agentes conseguiram encontrá-lo na Rua Carolina Veronese Morandi.

No momento da abordagem, ele foi submetido a uma busca pessoal, durante a qual não foi encontrado nenhum objeto ilícito. Mesmo assim, os policiais apresentaram o mandado de prisão ao mesmo e deram voz de prisão ao acusado.

Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Flórida Paulista para os procedimentos legais.

A prisão de M.A.B. ocorreu de forma tranquila e sem o uso de algemas, e ele permanece à disposição da Justiça.

Os crimes pelos quais ele foi acusado incluem violações da Lei nº 7.716, que trata de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e do artigo 331 do Código Penal, que se refere ao desacato a funcionário público no exercício da função.

A eficiência e a colaboração entre as forças de segurança foram fundamentais para o sucesso da operação. As polícias Civil e Militar destacam a importância do trabalho conjunto para garantir a segurança e o cumprimento da lei no município.