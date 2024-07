LUCÉLIA: PESQUEIRO SANTA LÚCIA lazer e entretenimento

Localizado na Chácara Santa Lúcia, em Lucélia, o Pesqueiro Santa Lúcia oferece uma excelente opção de lazer e entretenimento para os moradores e visitantes da região.

Sob a direção de Júlio César Clapis e Odair Clapis, o pesqueiro se destaca pelo ambiente acolhedor e pelo fácil acesso, proporcionando momentos de relaxamento e diversão para amigos e famílias.

No Pesqueiro Santa Lúcia, os visitantes podem desfrutar de uma ampla variedade de porções e bebidas, servidas com um atendimento de primeira. O espaço é ideal tanto para pescadores apaixonados quanto para aqueles que simplesmente desejam passar um dia tranquilo em contato com a natureza.

Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone (18) 99788-3096.

Conheça o Pesqueiro Santa Lúcia e aproveite uma experiência inesquecível de lazer e convivência familiar em Lucélia.