Sequestro, abuso de menor e fuga termina com morte na SP-294

No final da tarde desta quinta-feira (4), o motorista de um carro envolvido em um acidente com um caminhão na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília (SP), faleceu no Hospital das Clínicas da cidade.

O acidente aconteceu após o motorista, que estava trafegando na contramão, colidir de frente com a carreta.

Horas antes do acidente, ele havia tomado a força uma adolescente de 16 anos, em um primeiro crime de sequestro e abusos sexuais.

O homem foi levado em estado grave para o hospital e estava sob escolta policial quando sua morte cerebral foi confirmada por volta das 17h.

A Polícia Civil registrou a ocorrência do sequestro no início da manhã e está investigando o caso.