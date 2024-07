FLÓRIDA: Presidente do Fundo Social participa de homenagem na Assembleia Legislativa

A primeira-dama e presidente do Fundo Social Municipal, Nelci Ramalho de Araujo Fróio, acompanhada da secretária municipal de Assistência Social Aline Brito Pinto na manhã do dia 21, esteve na cidade de São Paulo, onde participou de uma homenagem às presidentes do Fundo Social Municipal do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa.

A solenidade, foi prestigiada por primeiras-damas, cavalheiros, prefeitos (as), vice-prefeitos (as) e a deputada estadual Ana Carolina Serra, onde a mesma presidiu a sessão solene.

O evento reconheceu as ações dos presidentes dos Fundos Sociais Municipais e apresentou o Projeto de Lei nº 360/2024 que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado.

“Esse encontro marca um ano do lançamento da Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos dos Fundos Sociais Municipais do Estado, promovendo debates para melhorar as políticas em prol dos vulneráveis”. Disseram os organizadores.

Um dos principais temas foi a modernização da lei que regulamenta o Fundo Social de Solidariedade Estadual. Após muito diálogo e análise, surgiu o Projeto de Lei nº 360/2024, atendendo às necessidades dos fundos sociais municipais.

“Foi uma experiência enriquecedora, de força, admiração e motivação para continuarmos a missão de promover o bem-estar e o desenvolvido social em nossa cidade”, afirmou Nelci Fróio.