PARAPUÃ: Milton Mitio e Beto da Santa Casa lançam pré-candidatura a prefeito e vice

Na noite de sexta-feira (28), Milton Mitio oficializou sua pré-candidatura a prefeito, com Beto da Santa Casa como pré-candidato a vice-prefeito, durante um evento que reuniu autoridades e apoiadores.

Milton é o atual vice-prefeito de Parapuã, e entra para a disputa com apoio da atual administração, comandada por Gilmar Martin Matins.

A cerimônia contou com a presença de membros dos partidos Republicanos, PL e PDT, que anunciaram 30 pré-candidatos a vereadores, com fez representantes de cada partido.

Com 30 pré-candidatos a vereadores, esta é a maior chapa já registrada no município até o momento para as eleições 2024.

Ainda no evento o prefeito Gilmar fez questão de demonstrar o seu apoio e confiança na pré-candidatura de Milton Mitio e Beto da Santa Casa, destacando que a atual administração precisa de uma continuidade e que os pre candidatos com o bem-estar da comunidade.

Também foram vários discursos de apoio a pre candidatura de Milton Mitio e Beto da Santa Casa.

Milton Mitio destacou em seu discurso que acompanhou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Gilmar e que está comprometido em continuar o trabalho que tem sido feito essa experiência será fundamental para continuar o trabalho que vem sendo realizado. “O pessoal fala que não sou muito de falar, mas eu trabalho muito e irei incansavelmente buscar o progresso de Parapuã”, finalizou.

