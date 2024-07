FLORIDA: Campeonato de Futebol Médio tem mais uma rodada neste domingo

Neste domingo (7) acontece a 6ª rodada do Campeonato de Futebol Médio 2024, e o evento esportivo retornará ao palco do recorde de gols em uma rodada, o campo do SindFlor (Goiabeira), onde teve um total de 23 gols na 4ª rodada, e neste final de semana acontecerá mais três grandes disputas.

No primeiro jogo, previsto para iniciar às 8h15, o Supermercados Ikeda enfrenta o Galáticos FC. No jogo seguinte a equipe do Cruzeiro do Sul/Posto Borges disputa uma posição importante na tabela contra o Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes. E para finalizar a rodada, o Amigos do Fut enfrenta o Eletro Lis, outro jogo que promete emoções.

Está rodada encerra as participações de jogos fora do Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki nesta primeira fase, o campo da SindFlor (Goiabeira) ainda terá 2 jogos fora desta rodada, mas já será válido pelas quartas de final da competição, todas as demais partidas serão disputadas no Centro Esportivo.

Para o público que deseja prestigiar a competição neste domingo terá a venda de bebidas e espetinhos no local para todos.