LUCÉLIA: Acidente com moto deixa duas pessoas gravemente feridas

Duas pessoas sofreram graves ferimentos em um acidente na noite desta sexta-feira (6), em Lucélia.



O acidente ocorreu na Avenida Internacional, cruzamento com a rua Flávio José Di Stéfano, área central da Capital da Amizade, onde, conforme informações extraoficiais, a moto em que estavam as vítimas colidiu contra um carro.

No momento da colisão, a moto seguia sentido centro / bairro e o carro sentido rua Flávio José Di Stéfani / Avenida Internacional.



ASSISTA NO VÍDEO ABAIXO:



Com o choque, o homem e a mulher sofreram ferimentos graves, e foram projetados ao solo.

As vítimas foram socorridas e levados para o pronto-socorro.



Há informações ainda não confirmadas oficialmente de que foi necessário submeter as vítimas à cirurgia devido ao estado dos ferimentos.



A polícia foi acionada e atendeu a ocorrência. Um laudo da Polícia Científica deve nortear a Polícia Civil na apuração do ocorrido.