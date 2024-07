Eixo SP realiza melhorias em alças da SP 294, em Parapuã

Ligação com a Rodovia Assis Chateaubriand terá restrição para circulação de veículos durante o dia até o próximo sábado

Da: Lettera Comunicação

As alças de acesso e de saída que fazem a ligação entre a SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e a SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand, em Parapuã, passarão por serviços de melhorias no pavimento entre esta quinta-feira (11) e sábado (13). Durante esse período, as alças ficarão interditadas das 7h às 18h para execução dos trabalhos, com liberação para o tráfego à noite.

Enquanto as vias estiverem fechadas, a concessionária Eixo SP recomenda aos motoristas que utilizem rotas alternativas. Os usuários que viajam pela SP 294 e queiram acessar a SP 425 no sentido Rinópolis terão de seguir até o km 558 e realizar o retorno.

Equipes de orientação permanecerão no local durante todo o período de obras para alertar os motoristas sobre a alteração no tráfego. Haverá reforço na sinalização com o uso de placas de advertência e a presença de homens-bandeira. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.