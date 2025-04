FLÓRIDA: Prefeito solicita construção de novas casas populares em audiência com secretário de Habitação do Estado

Na terça-feira,1º de abril, o prefeito Dr. José Andriotti, esteve em São Paulo para uma audiência na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

A audiência foi com o secretario estadual Marcelo Branco, para tratar de demandas habitacionais e foi agendada pelo deputado estadual Rogério Santos. Também participaram o ex-deputado e atual assessor parlamentar Reinaldo Alguz e o vereador floridense Marcos Camacho.

Durante a audiência, o prefeito protocolou o pedido para a construção de novas casas populares em Flórida Paulista onde se comprometeu em realizar parceria com a Prefeitura visando fornecimento de terreno.

A iniciativa busca atender à crescente demanda por moradias em Flórida Paulista, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para as famílias que sonham com a casa própria.

O prefeito destacou a importância do apoio do Governo do Estado e do deputado Rogério Santos e do Reinaldo Alguz para viabilizar essa conquista. “Nosso compromisso é proporcionar moradia digna para nossa população. Protocolamos esse pedido com grande expectativa e confiamos no apoio do secretário Marcelo Branco e do Governo do Estado, bem como o deputado Rogério Santos e Reinaldo Alguz para trazer esse benefício para a população de Florida Paulista”, afirmou o prefeito Andriotti.

Por Redação