Influenciadora digital é alvo de operação policial contra o ‘Jogo do Tigrinho’

Ainda de acordo com a polícia, Nara é investigada pelo uso de redes sociais, como Instagram e Facebook, que davam acessos para grupos no WhatsApp, para a promoção de jogos de azar on-line com o fornecimento de links para acessos a plataformas, como, por exemplo, o famoso “Jogo do Tigrinho”.

Segundo as informações repassadas pelo delegado Pedro José da Silva, a envolvida operava links ilegais que “as pessoas acessam e vão parar em jogos no padrão ‘tigrinho’”. “É ilegal, no caso dela, porque ela fornece links de acesso para o ‘Jogo do Tigrinho’, que é considerado jogo de azar e não tem autorização legal para funcionamento”, explicou o delegado.

O “Jogo do Tigrinho” funciona como um cassino on-line, hospedado em plataformas clandestinas, e promete ganhos de dinheiro aos usuários. Ele pode ser considerado um jogo de azar pela Lei de Contravenções Penais porque o ganho ou a perda depende exclusivamente da sorte.