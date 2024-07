Flórida Paulista se classifica no futsal dos Jogos Regionais de Tupã 2024

Na manhã desta quinta-feira (11), a equipe de futsal sub 21 de Flórida Paulista venceu pelo placar elástico de 11 a 1 a equipe da cidade de Canitar. Com o resultado a equipe floridense se classificou para as oitavas de final dos Jogos Regionais de Tupã 2024.

No outro jogo do grupo a equipe de Tupi Paulista venceu por 7 a 2 a equipe de Pacaembu. Com o resultado Tupi Paulista ficou com a primeira colocação e jogou a equipe floridense para a segunda posição.

Por ficar na segunda posição a equipe de Flórida Paulista terá que esperar o sorteio para saber o seu adversário na próxima fase, que será realizado ás 20h00 na sede do Comitê Dirigente dos Jogos Regionais, sendo que o horário da partida também será confirmado essa noite.

A próxima partida já acontecerá nesta sexta feira (12), e será válido pelas oitavas de final do futsal. E nesta fase, caso aconteça empate o vencedor da partida sairá nas penalidades máximas.