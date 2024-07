Mostra de Profissões do Centro Universitário acontece nos dias 1 a 4 de outubro

Ao ingressar no ensino superior, todos passam por uma verdadeira transformação. E é neste sentido que a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) organiza a Mostra de Profissões 2024 do Centro Universitário de Adamantina.

Repleto de novidades, o evento já tem data marcada: de 1 a 4 de outubro, no Câmpus II. As inscrições das escolas e alunos poderão ser feitas no período de 5 de agosto até 16 de setembro pelo link https://www.unifai.com.br/mostradeprofissoes2024/home.php

Com o tema “Transforme seu futuro. Sua jornada começa aqui”, a Mostra de Profissões proporcionará um ambiente mágico, onde alunos e professores receberão informações sobre todos os cursos da instituição, bem como orientação profissional para a profissão que desejam. Haverá também brindes e alimentação gratuita aos participantes.

“A ideia deste ano é levar o aluno a uma verdadeira imersão, pautada na transformação que todos passam ao ingressar no ensino superior. Os alunos serão surpreendidos por um ambiente surreal que vai mudar sua percepção de mundo para algo muito maior e cheio de possibilidades. A FAI será o jardim, onde o aluno criará asas e alçará voos muito altos na profissão que escolher. O limite não é o céu, o limite é o sonho de cada um”, ressalta a equipe organizadora.

Todas as escolas da região estão convidadas, principalmente os alunos da 3ª série do Ensino Médio. “Será um dia mágico de imersão e transformação! Venham para a FAI e saiam determinados a realizar seus sonhos conosco!”, destacam a Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli e Prof. Me. João Paulo Gelamos, da PROEXT.