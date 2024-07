Dois últimos semifinalistas do Futsal de Mariápolis sairá nesta sexta-feira

Os dois últimos semifinalista do Campeonato Municipal de Futsal de Mariápolis sairá na noite desta sexta-feira (12). O evento reúne equipes de Mariápolis e região.

Quatro equipes estão na disputa pelas duas últimas vagas da competição mariapolense. Os jogos que acontecerá na quadra da Escola Nelson Magnani, encerram as quartas de finais.

No primeiro jogo Academia Santos Studio Fitness do treinador Hudson enfrenta e Atlético Ousadia do jogador Marcinho.

No segundo jogo, o CW Motos Adamantina/ Zé Gordo Autopeças do treinador Cleiton “Zé Maria” enfrenta o Furacão/ Adamantina do técnico Fabiano.

ARSENAL E RED BULL

As equipes do Arsenal/ Bet Gol/ Ambar Solar e Red Bull/ Pigari’s Adamantina, já está nas semifinais da competição.