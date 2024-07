Oito equipes iniciam briga por 4 vagas nas semifinais da Copa Veteranos da Alta Paulista

Oitos equipes estarão na briga na disputa por 4 vagas nas semifinais da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima 40 de anos de Futebol Médio.

As disputas pelas as 4 vagas nas semifinais terão início neste domingo (14), no campo do Clube do Afucal em Lucélia.

Com os dois duelos, os primeiros jogos das quartas de finais da competição regional, terá início às 9h00.

No primeiro duelo o Flórida Paulista F.C. do jogador Luis Alessio, enfrenta o Brahmanos F.C./ Bastos, do jogador Ricardinho.

No segundo duelo o San Remo E.C./ Adamantina, do jogador dracenense Valmir, enfrenta, o Pracinha F.C. do jogador Fabiano.

ARBITRAGEM

Para estes dois duelos, os árbitros serão os competente Aguinaldo Nascimento “Té ” (Lucélia) e Claudemir “Tureba” (Valparaiso).

ARTILHEIRO E DEFESA MENOS VAZADA

O artilheiro da competição é César Alemão com 11 gols (San Remo) e a defesa menos vazada é o goleiro Forate (Flórida Paulista) com 5 gols tomados.

PRÓXIMO CONFRONTOS

Os dois últimos confrontos das quartas de finais serão realizados no próximo domingo (21), às 9h00 no Clube do Aspumulu.

No primeiro jogo Parapuã enfrenta Lobos F.C./Inúbia Paulista.

No segundo CME de Osvaldo Cruz enfrenta Parque Iguaçu F.C./ Bangolas Lanches/ Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

-Os jogadores Gilson (goleiro), Anderson, Matheus, Erik e Fabiano, do time do Pracinha F.C.