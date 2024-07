Moto romaria acontece neste fim de semana em Santo Expedito

A 18ª edição da Moto Romaria será realizada neste fim de semana em Santo Expedito (SP), com o lema “a fé sobre duas rodas”.

O evento, organizado por Haroldo Tiberto, atrai pessoas de todo o Brasil para agradecer as bênçãos alcançadas. São esperadas 4.500 motocicletas de diversos estados.

A iniciativa começou com um grupo de motociclistas de Dracena, que passou a frequentar Santo Expedito anualmente no Dia do Motociclista. Desde então, tornou-se um encontro oficial com o apoio do poder público.