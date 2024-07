Policial militar que havia sofrido acidente, não resiste e morre aos 36 anos em Presidente Prudente

Em determinado momento, o suspeito entrou na contramão pela Rua Pioneiro José Lorencetti e, no cruzamento com a Rua João Batista Colnago, conseguiu realizar a travessia pelo local. Em seguida, Paes acabou batendo contra um carro que estava estacionado corretamente na via.

O policial foi socorrido no local e levado à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente em estado grave, onde passou por uma cirurgia.