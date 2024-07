OSVALDO CRUZ: Secretário de Agricultura do Estado Guilherme Piai visita Solomax

O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, esteve em Osvaldo Cruz no dia 5, quando foi recepcionado na empresa Solomax Tratores e Implementos Agrícolas.

Na oportunidade estiveram presentes prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, pré-candidatos as próximas eleições, além é claro, de produtores rurais de toda a região.

Guilherme Piai falou dos projetos do Governo do Estado para o setor agro e também agradeceu o apoio recebido quando foi candidato a deputado.

“Nós viemos aqui encontrar os produtores rurais, ouvir o que eles têm a dizer, tomar um café, pois o secretário tem que estar perto de quem produz, da mulher e do homem do campo, eles são a mola propulsora deste Estado, além de trazer as novidades do que a secretaria está fazendo. Quero lembrar que estamos com vários recordes, tanto no Seguro Rural, quanto do FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio), no Pró-Trator e por aí afora”, ressaltou o secretário Guilherme Piai.

Piai destacou que o momento do agro hoje é difícil, com queda de preço das comodities, secas, excesso de chuvas em algumas regiões, mas em São Paulo tem sido feito um trabalho diferente com recorde no Seguro Rural e num momento de seca como esse, o seguro é muito importante.

Ressaltou o secretário que está sendo feita uma grande expansão da irrigação no Estado de São Paulo, já que na região tem muitos recursos hídricos como os rios Tietê, Peixe, Aguapeí, Paraná, Paranapanema e não dá mais para o produtor comprar milhões em insumos, milhões em equipamentos e olhar para o céu e esperar chover.

De acordo ainda com o secretário de Agricultura, a saída é trabalhar cada vez mais com irrigação e com a linha do pró-trator aberta. “É só o produtor procurar o Sicredi e o Sicoob com juros subsidiados, com carências para pagar e juntamente com o plano Safra que foi lançado, esperar que nossos produtores consigam se tecnificar cada vez mais, produzir com cada vez mais lucratividade e aprender que os fenômenos climáticos estão cada vez mais persistentes e temos que nos preparar para isso”.