Idoso morre em grave acidente

A morte do condutor foi constatada no local, que foi sinalizado com o apoio das equipes da Cart, concessionária que administra a via. O trânsito na altura do km 501,788 fluiu pela faixa de rolamento da esquerda.

De acordo com a polícia, não havia passageiros na caminhonete, com placas de Presidente Venceslau (SP), e suspeita-se que a vítima “não fazia uso do cinto de segurança”.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local.