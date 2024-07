DRACENA: FAPIDRA deste ano terá duas noites de portão aberto

O empresário Fábio Prates, diretor da Mega Eventos, anunciou no fim que a Fapidra deste ano terá uma novidade incrível: duas noites com entrada franca!

Na quarta-feira, dia 17, o show de abertura é com a talentosa cantora Manu Bahtidão, e os portões estarão abertos para todos aproveitarem. E não para por aí! No domingo, dia 21, a dupla João Bosco & Vinícius fará o show de encerramento, também com entrada gratuita.

Tradicionalmente, o último dia da Fapidra já oferecia acesso livre ao público, mas este ano a Mega Eventos inova ao proporcionar essa grande oportunidade logo na noite de abertura.

Agende-se:

-Quarta-feira, 17: Manu Bahtidão vai incendiar o palco na noite de abertura. E o melhor? Portões abertos para todos!

-Quinta-feira, 18: Luan Santana

-Sexta-feira, 19: Bruno e Marrone

-Sábado, 20: Luan Pereira

-Domingo, 21: Encerraremos com chave de ouro ao som da dupla João Bosco & Vinícius. Também com portões abertos. Preparem-se para dançar e cantar junto!

Marque na agenda, convide os amigos e venha celebrar a Fapidra 2024!