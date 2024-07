JUNQUEIRÓPOLIS: Neto Furini confirma pré-candidatura a prefeito

O vereador Neto Furini confirmou através das redes sociais que é pré-candidato a prefeito na eleição deste ano em Junqueirópolis.

Filiado ao partido Republicanos, Neto Furini tem uma atuação destacada como vereador na Câmara Municipal de Junqueirópolis e tem com inspiração política o saudoso Hélio Furini ex-prefeito que fez história na cidade.

Nas redes sociais Neto Furini ressaltou que sua pré-candidatura “respeita o passado pensando no futuro”.

“Você se lembra, assim como eu, quando Junqueirópolis se tornava um exemplo para toda a região. Enquanto cidades paravam, Junqueirópolis só avançava. Saúde, Educação, Segurança…Junqueirópolis se tornava um exemplo para todas as Cidades vizinhas”, afirmou.

De acordo com o pré-candidato o tempo mudou e novos desafios vieram. “Junqueirópolis não avança como avançava mais, assim como a política também mudou. As pessoas não querem somente obras em anos eleitorais. Elas querem uma cidade mais transparente, com novas ideias, novas tecnologias, eficiência, dinamismo, com um novo jeito de fazer política”, destacou.

“Só quero uma oportunidade de fazer algo grande. Todos nós respeitamos o passado, aquilo que fizeram antes de nós, mas nos preparamos e estamos aqui para fazer algo maior. E é por isso que eu sou pré-candidato a prefeito de Junqueirópolis, para voltarmos a fazer aquilo que fizemos bem e paramos. E para trazer novas ideias para um tempo novo”, finalizou o pré-candidato Neto Furini.