FLÓRIDA: Prefeito Fróio busca a pavimentação da estrada Flórida/Lavínia

Em uma audiência no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, o prefeito Wilson Fróio Júnior formalizou um pedido de pavimentação da estrada FLP-010, que liga Flórida Paulista a Lavínia.

A solicitação foi apresentada ao assessor especial da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Carlos Takahashi.

A estrada FLP-010, que começa no distrito de Indaiá do Aguapeí, é uma via que além de facilitar o transporte e encurtar a distância entre Flórida Paulista e Lavínia, também é utilizada para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de moradores entre as duas cidades.

Se atendida, a pavimentação da FLP-010 será um avanço significativo, beneficiando diretamente os moradores e impulsionando o crescimento econômico das comunidades envolvidas nas duas regiões.

O próximo passo será o processo de avaliação e se houver viabilidade, a aprovação do pedido pelo planejamento e posteriormente os trâmites para a execução da obra.