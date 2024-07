LUCÉLIA: Lions Clube empossa nova diretoria

O Lions Clube de Lucélia realizou sua festiva de posse da nova diretoria para o ano leonístico 2024/2025. Selma Monteiro, conhecida por sua dedicação e liderança, assume a presidência do clube de serviço.

Selma destacou a importância da união e do trabalho coletivo em seu discurso de posse, comprometendo-se a continuar e ampliar os esforços do clube em benefício da comunidade.

A nova diretoria, composta por membros dedicados, com o lema “Fazer o bem nos faz bem”, reafirma o compromisso do Lions Clube com a melhoria da qualidade de vida e a construção de um futuro mais justo e solidário para todos.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e de clubes leonísticos da região.

CHEQUE PARA AVAPOC

Na festiva realizada no Lions Clube de Lucélia, foi feita ainda a entrega ao presidente da Avapoc, Anisio de Queiróz, um cheque simbólico no valor de R$ 16.115,50. Esse valor é fruto do Chá das Domadoras, um evento que mobilizou a comunidade em prol de uma causa nobre.

O montante arrecadado será um importante recurso financeiro para a Avapoc, fortalecendo e ampliando o trabalho vital que realizam em Lucélia.

HOMENAGEM AO EX-PRESIDENTE

O Lions Clube de Lucélia agradeceu o trabalho realizado pelo ex-presidente que deixou o cargo Milton Gasparotto e sua domadora Lucimar, pelo excelente trabalho e pelos projetos que impactaram positivamente muitas vidas, demonstrando o verdadeiro significado do lema, “Juntos somos mais fortes”, ressaltando que o seu legado continuará a prosperar.

“Milton, sua visão e determinação foram essenciais para alcançar muitos dos objetivos. Lucimar, sua dedicação e apoio constante fizeram toda a diferença. Juntos, vocês formaram uma dupla inspiradora, mostrando a todos nós o verdadeiro significado de serviço e comprometimento. Acreditamos que as sementes que vocês plantaram continuarão a florescer por muitos anos. Obrigado por todo o empenho, amor e tempo dedicados ao nosso clube. Vocês foram, e sempre serão, peças fundamentais na nossa jornada”, ressaltou o Lions Clube de Lucélia através das redes sociais.

Milton e Lucimar agradeceram todos os companheiros de diretoria e os integrantes do Lions Clube de Lucélia. “A todos os companheiros e companheiras, nosso sincero agradecimento pelo apoio contínuo”, afirmaram.