LUCÉLIA: Futsal fica em 3º lugar nos Jogos Regionais em Tupã

A Secel de Lucélia (Secretária Educação Cultura Esportes e Lazer de Lucélia), com sua equipe de Futsal – Categoria Livre, conquistou o 3º lugar na 66ª edição dos Jogos Regionais na cidade de Tupã, que teve início no dia 8 e seu término no dia 18.

A equipe luceliense de futsal, comandada pelo treinador Thiago Capello, ficou na 3ª colocação, após empatar em 3 a 3 com Tarumã e perder nas penalidades.

Os gols lucelienses foram marcados por Elizeu, Lucas Medeiros e Caruzo.

Na fase de classificação, os lucelienses perderam para o Dracena/ Tempersul por 6 a 1.

Os 66° Jogos Regionais reuniu 6000 atletas, divididos em 26 modalidades, representando os 70 municípios da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.