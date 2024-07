Semifinais do Futsal de Mariápolis acontece nesta quarta-feira

Na sexta-feira (12), na quadra da Escola Nelson Magnani, foram definidos os dois últimos semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal de Mariápolis.

Na primeira partida, em duelo muito disputado, o Atlético Ousadia, garantiu sua classificação para as semifinais, ao conseguir uma grande vitória por 3 a 2, contra o bom time da Academia Santos Studio Fitnes. Os gols foram marcados por: João Paulo, Marcinho e Vitor.

Após, em uma partida bastante disputada, o CW Motos Adamantina/ Zé Gordo Autopeças do treinador Cleiton “Zé Maria”, conquistou sua classificação para as semifinais ao vencer por 6 a 4, o aguerrido time do Furacão F.C./ Adamantina. Os gols foram marcados por: Igor Tikokô e Ryan (2-cada), Maicon e Willian.

SEMIFINAIS

As semifinais acontecerão nesta quarta-feira (17), à partir das 19h30.

No primeiro duelo Arsenal F.C. enfrenta Atlético Ousadia.

Já no segundo duelo Red Bull/ Pigari’s enfrenta CW Motos Adamantina/ Zé Gordo Autopeças.