SALMOURÃO: Secretário de Agricultura do Governo do Estado apoia pré-candidaturas de Marquinho e Paulo Caetano

Os pré-candidatos a prefeito e vice de Salmourão, Marquinhos Paio e Paulo Caetano estiveram recentemente em um encontro político com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, Guilherme Piai.

Através de video postado nas redes sociais, o secretário estadual Guilherme Piai declarou o seu apoio as pré-candidatuas de Marquinhos Paio e Paulo Caetano.

Vale ressaltar que Marquinhos Paio e Paulo Caetano são do mesmo partido do secretário Guilherme Piai.

No vídeo, o secretário estadual declara o seu apoio as pré-candidaturas de Marquinhos e Paulo Caetano, ressaltando a importância de Salmourão – que é forte no agronegócio.

“Estarei ao seu lado Marquinhos para fazer essa cidade voltar a sorrir”, finalizou o secretário de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, Guilherme Piai.