Três pessoas são presas por roubo e extorsão

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, com apoio tático operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, cumpriu, nesta sexta-feira (19), três mandados de prisão temporária contra dois homens e uma mulher, de 31, 36 e 37 anos, suspeitos de roubo e extorsão contra um morador do município, cujos dados pessoais foram preservados.

No último dia 24 de maio, a vítima estava em um bar no bairro Jardim Alvorada, em Junqueirópolis, quando foi abordada por uma mulher de 37 anos, identificada durante as investigações. A abordagem fazia parte de um plano para enganar e roubar a vítima.

Após saírem do bar sob o pretexto de adquirir drogas para consumo, a vítima foi atacada por dois indivíduos que, usando de violência física, a subjugaram e roubaram seu telefone e dinheiro. Os agressores fugiram em seguida. Posteriormente, um terceiro suspeito contatou a vítima exigindo R$ 200,00 para devolver o telefone roubado.

Durante as investigações, os agentes da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis identificaram a mulher e os dois homens envolvidos no roubo e agressão, além de um terceiro suspeito acusado de extorsão.

Com as provas reunidas, a Autoridade Policial solicitou à justiça a decretação da prisão temporária dos envolvidos. Um dos suspeitos de roubo, entretanto, foi vítima de homicídio em Junqueirópolis neste mês.

Os outros dois homens, de 31 e 36 anos, e a mulher, de 37 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (19). Os detidos foram encaminhados à unidade policial, onde aguardarão audiência de custódia e posterior transferência para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau e de Tupi Paulista, onde cumprirão a prisão temporária de cinco dias, podendo ser prorrogada por igual período ou convertida em prisão preventiva.

Os envolvidos responderão pelos crimes de roubo qualificado e extorsão.