Condenado a 20 anos por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Será transferido para uma unidade do sistema penitenciário apropriada para indivíduos condenados por crimes sexuais, um morador de Panorama, 58 anos, sentenciado a 20 anos em regime fechado por um crime de estupro de vulnerável cometido em 2022.

Os dados da vítima foram preservados devido à natureza do delito. O acusado foi capturado pela Polícia Civil na sexta-feira, no Bairro Paranoá, após expedição de mandado de prisão em sentença definitiva pela 2ª Vara Criminal da Comarca local.

“A operação policial teve início assim que os agentes do setor de investigação tomaram conhecimento da expedição do mandado de prisão. Os agentes imediatamente iniciaram as buscas pelo paradeiro do homem, que foi localizado e preso em sua residência”, informa o Deinter-8 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior).

Na manhã deste sábado, ele aguardava em uma cela do plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Dracena pela audiência de custódia.