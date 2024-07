Mulher é encontrada morta dentro de carro entre Flórida Paulista e Pacaembu

Na noite deste domingo, uma tragédia chocou os moradores de Pacaembu. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um veículo em chamas no final da Avenida Vereador José Gomes Duda, sentido o distrito de Alto Íris (Flórida Paulista).

A ocorrência ainda está em andamento, com os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A equipe de serviço foi acionada após populares notarem o carro em chamas. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma pessoa no interior do veículo, já com o corpo carbonizado.

O fogo que também atingiu um pasto, foi controlado por equipes da Prefeitura, que agiram rapidamente, evitando que as chamas se espalhassem ainda mais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe e iniciar a apuração dos fatos.

Conforme apurado pela equipe de jornalismo da Folha Regional, a vítima é uma moradora de Pacaembu. O veículo, que está registrado no nome de um comerciante local, ficou totalmente destruído pelo fogo.

A investigação preliminar não descarta nenhuma hipótese e está sendo tratada com extrema cautela pelas autoridades.

O delegado responsável pelo caso informou que serão colhidos depoimentos de testemunhas e analisadas imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a elucidar o ocorrido.

Mais informações e atualizações sobre esta ocorrência podem ocorrer nas próximas horas pelo portal Folha Regional Pacaembu.