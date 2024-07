MARIÁPOLIS: Ponte caída há meses gera transtorno e indignação de produtores rurais

No final de janeiro, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), protocolou requerimento solicitando providências visando a reforma da ponte caída sob o córrego Águas Floridas.

No requerimento o vereador reivindicou da administração municipal as devidas providências junto ao setor de Obras e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Mariápolis. Porém passados quase seis meses, continua do mesmo jeito, sendo que o matagal toma conta da estrada que está sem manutenção.

Lembrando que a citada ponte fica localizada na estrada do prédio que seria para o matadouro municipal (desativado) até a lagoa de tratamento de esgoto, sentido a propriedade da família Sato até a cidade.

“Os usuários cobram frequentemente alguma atitude, pois estão indignados com a falta de passagem. Um sitiante disse que em outubro fará um ano sem passagem”, relata o vereador Bicudo. Outro ponto negativo é a falta de sinalização que indique a ponte caída, podendo causar acidente por usuários que não conhecem o trecho.