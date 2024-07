ADAMANTINA: Presidentes dos partidos são chamados para reunião com a Justiça Eleitoral

Foi marcada pelo Cartório Eleitoral de Adamantina, para a próxima sexta-feira (26), às 13h30, no Salão do Júri do Fórum da Comarca, uma reunião com todos os presidentes dos partidos políticos registrados no município.

Na pauta do encontro estão temas específicos ligados às Eleições Municipais 2024, que ocorrem no dia 6 de outubro.

Como informou a chefe do Cartório, Ariane Mazzo, à reportagem do Jornal Folha Regional, na oportunidade, serão tratados assuntos burocráticos relacionados basicamente às questões ligadas ao registro de candidaturas, cujo prazo final estabelecido pelo calendário eleitoral é dia 15 de agosto.

A reunião pode contar também com a participação da juíza eleitoral da Comarca, Dra. Ruth Duarte Menegatti.