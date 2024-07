Jogador Jackson Lima é campeão e artilheiro em Araçatuba

O experiente e bom meia atacante dracenense, Jackson Lima (ex Vitória da Bahia, Bandeirantes de Birigui, Itumbiara/ GO, Rio Preto, Catanduvense, Cururipe, Penapolense, Malta Silema Wanderes/ Itália e outros), atualmente residindo em Lucélia, conquistou o título de campeão atuando no time dos Brameiros F.C./ Araçatuba.

O jogador mostrou toda sua qualidade, habilidade e potencial, com seu bom futebol, com a bola nos pés, no Campeonato de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Society de Araçatuba.

Jackson Lima foi o destaque da sua equipe Brameiros F.C., na disputada competição araçatubense, sendo o artilheiro onde balançou as redes com brilhante marca de 53 gols assinalados.

Além de ser artilheiro, o jogador foi fundamental na conquista do título de campeão do seu time os Brameiros F.C.

O jogador agradece ao seu companheiro de equipes, jogadores, torcedores e principalmente o apoio da esposa e filhos.