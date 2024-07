Preso foge da penitenciária, invade casa de diretor e troca tiros com policiais

Crisostomo da Silva Alves, de 39 anos, é um homem pardo, magro, de estatura média (aproximadamente 1,70 m), que está foragido do sistema prisional desde a tarde de segunda-feira (22).

Ele está armado com uma pistola Glock calibre .380, pertencente ao diretor do presídio, cuja casa foi invadida por Crisostomo. Procurado pelas polícias de São Paulo, especialmente na região centro-oeste, ele foi condenado em 2009 por extorsão mediante sequestro e ocultação de cadáver, com pena de 28 anos. Ele já estava em regime semiaberto.

A fuga ocorreu por volta das 16h30, na Penitenciária de Álvaro de Carvalho. Crisostomo abandonou o serviço na unidade prisional, invadiu e furtou a casa do diretor. Duas horas depois, ele assaltou uma casa em uma fazenda próxima e trocou tiros com a Polícia Militar durante a madrugada.

Segundo informações do Marília Notícia, o crime começou quando ele abandonou o trabalho externo no jardim da penitenciária, invadiu a casa do diretor, e furtou joias, roupas, acessórios e uma arma.

Com a pistola, Crisostomo ameaçou um morador de 47 anos em uma fazenda próxima ao presídio, entrando na casa após o dono ter esquecido a chave na fechadura.

Durante o furto, ele foi surpreendido pela vítima, ameaçando-a com a arma: “não vem não, que eu tô armado”, relatou o morador à delegacia.

Da casa, foram levados mais de mil reais, documentos e as chaves de um veículo. No local, Crisostomo deixou um par de tênis e uma camiseta furtados da casa do diretor do presídio.



TIROS NO CENTRO



A troca de tiros ocorreu no Centro de Álvaro de Carvalho. Durante patrulhamento na madrugada, policiais militares avistaram dois homens na rua Coronel Pedro Penteado, um vestindo preto e outro de camiseta azul e boné preto.

Crisostomo, o homem de boné, ao perceber a abordagem policial a 30 metros de distância, começou a atirar na direção dos policiais.

Os policiais responderam com vários tiros, inclusive com fuzil, mas Crisóstomo conseguiu fugir a pé por um matagal.

No local, a polícia apreendeu um brinco, que pode ter sido furtado, e um celular, mas não foi confirmado se o telefone pertence ao foragido ou ao segundo suspeito.