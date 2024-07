2º Expo Tattoo Prudente, acontece nos dias 26, 27 e 28 de julho

O Centro de Eventos IBC está sendo preparado para receber a partir desta sexta-feira, dia 26 de julho, a 2ª edição da Expo Tattoo Prudente, evento realizado pela Urder Tattoo Studio, com apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e patrocínio de Bebidas Funada, Bon-Mart Frigorifico e Toledo Prudente Centro Universitário.

A abertura oficial acontece nesta sexta, a partir das 12h. Às 19h, o evento terá apresentação do grupo Pineal, na sequência, às 21h, a atração fica por conta do Foo Fighters ‘No Way Back’.

Sábado, ao meio dia, acontece a abertura. O concurso de cosplay será às 17h. Às 18h show com grupo Moments. Na sequência, às 19h30, apresentação de dança com a F3 Dança e Treino. Para encerrar o sábado, às 21h, banda Reverso com o Especial Charlie Brown Jr.

Último dia, domingo, abertura ao meio dia. Às 17h, 2º Miss Prudente Tatto, na sequência, às 18h, Batalha do Vale, às 20h30 BR13 e para encerrar, às 22h, premiações.

Entre as atrações confirmadas, estão exposições de carros antigos, praça de alimentação, área kids, chopp e feira de artesanato.

Na 2ª edição da Expo Tattoo, serão avaliadas mais de 20 categorias de tatuagens, avaliadas e premiadas conforme as regras definidas pelos organizadores: série de desenho preto e branco, série de desenho colorido, fine line, minimalist, old school, lettering, black work, pele negra, new school, free hand, geek/comics, art fusion, fechamento, aquarela, colorido, neo tradicional, oriental, pontilhismo, tribal, cultura brasileira, realismo, preto e branco, procedimento de piercing e projeto de piercing auricular, categoria melhor do evento.

Serão premiados os dois melhores de cada categoria de tatuagem. Na categoria piercing, será premiado o melhor procedimento de piercing, o melhor projeto auricular, e o melhor do evento.

Os participantes são livres para se inscrever em todas as categorias que quiserem competir. Os trabalhos deverão ser feito durante o evento, com exceção das categorias de ‘fechamento’ e ‘projeto auricular’.

Conforme o regulamento, a participação no concurso de categorias é somente para os profissionais expositores do evento.

Demais atrações

A 2º Expo Tattoo Prudente também contará com concurso de cosplay – modalidade desfile, que será dia 27 de julho, a partir das 17h, com premiação para os cinco primeiros colocados. Os interessados devem efetuar inscrição pelo link: docs.google.com/forms.

O evento também elegerá a Miss Prudente Tattoo. Os jurados avaliarão as tatuagens, não havendo em regra a quantidade, mas sim, qualidade versus quantidade. Carisma, desenvoltura no palco, simpatia, representatividade, o empenho que ela terá em representar o evento (incluindo as redes sociais), além de como suas tatuagens influenciam na sua vida como um todo. As interessadas devem efetuar a inscrição por meio do docs.google.com/forms.

Entre as atrações confirmadas, estão exposições de carros antigos, praça de alimentação, área kids, chopp, música ao vivo e feira de artesanato.

Serviço: mais informações sobre o evento, entrar em contato por meio do telefone (18) 98190-6635.