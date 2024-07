LUCÉLIA: George do Capri é confirmado pré-candidato a vice-prefeito de Marcos Lima

Por meio de um vídeo divulgado pelo pré-candidato a prefeito de Lucélia, Marcos Lima (Republicanos) em suas redes sociais, foi confirmada a pré-candidatura a vice-prefeito do empresário George Yasuo Hashimoto, popularmente conhecido por “George do Capri”.

No vídeo, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Guilherme Piai, fala da convenção dos pré-candidatos a prefeito pelo Republicanos, partido do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, que ocorre nesta quinta-feira, às 19h, na Câmara Municipal de Lucélia.

“Marcos Lima e George formam uma dupla forte, gestora e promete revolucionar Lucélia”, destacou o secretário estadual Piai.

Em sua fala, o secretário de Estado destacou ainda que Marcos Lima e George contam com o apoio incondicional da secretária de Agricultura e do Governo do Estado.

GEORGE DO CAPRI



George Yasuo Hashimoto, conhecido em Lucélia e região por “George do Capri”, é comerciante tradicional da Capital da Amizade.

Possui forte atuação no segmento comercial e aceitou o desafio, colocando seu nome como pré-candidato a vice-prefeito de Marcos Lima para as eleições deste ano.