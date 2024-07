LUCÉLIA: Convenção oficializa candidatura de Marcos Lima para prefeito e Jorge do Capri para vice-prefeito

Na noite desta quinta-feira, dia 25 de julho, aconteceu na Câmara Municipal de Lucélia a convenção dos partidos Liberal (PL) e Republicanos.

Na convenção dos dois partidos foi oficializada a candidatura de Marcos Lima a prefeito de Lucélia na eleição municipal deste ano. Também foi confirmada a candidatura a vice-prefeito do empresário George Yasuo Hashimoto, popularmente conhecido por “Jorge do Capri”.

Ainda na convenção foi oficializada as candidaturas a vereadores dos dois partidos contando com pessoas de diversos segmentos da comunidade.

Um apoio importante de sua futura candidatura é do atual secretário de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, Guilherme Paia, que é amigo de longa data de Marcos Lima e que juntos tem planos para o fortalecimento do agronegócio em Lucélia.

Marcos Lima é o atual vice-prefeito de Lucélia, oriundo do agronegócio, é o atual presidente licenciado do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), fundador e atual vice-presidente da ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista), entre outros.

Jorge do Capri é comerciante tradicional da Capital da Amizade, possuindo forte atuação no segmento comercial e aceitou o desafio, colocando seu nome como candidato a vice-prefeito de Marcos Lima para as eleições deste ano.

Foi destacado na convenção que a candidatura de Marcos Lima para prefeito e Jorge do Capri para vice tem o apoio de dois importantes partidos políticos, sendo o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas e o PL que tem como líder o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A convenção contou com a presença de um grande número de pessoas e também do presidente da ADNAP Wilson Alcântara que veio expressar o seu apoio a Marcos Lima e Jorge do Capri.