Energisa realiza obras de melhoria no sistema que atende Adamantina, Lucélia e Pracinha

As cidades de Adamantina, Lucélia e Pracinha estão no cronograma de investimentos da Energisa Sul-Sudeste e receberão serviços de melhorias neste fim de semana. De acordo com a concessionária, serão executados serviços de manutenção nas linhas de transmissão e distribuição, a fim de garantir a segurança do sistema e melhorar o fornecimento de energia para todos os clientes.

Todo o trabalho será realizado de maneira a causar o menor impacto possível à população. Por questões técnicas e de segurança, serão necessárias duas curtas interrupções no fornecimento da energia especificamente nessas localidades: uma interrupção que deve durar menos de três minutos, por volta das 5h; e a segunda interrupção no decorrer da tarde, também com previsão de durar menos de três minutos.