Caminhão com carga de ovos tomba em vicinal

Um caminhão de São Paulo (SP) se envolveu em acidente de trânsito na vicinal que liga os municípios de Iacri à Rinópolis, no início da noite desta sexta-feira, dia 26.

A Polícia Militar de Iacri, que atendeu a ocorrência com o cabo Nicolau e soldado Reinof, informou que haviam três pessoas no veículo, que seriam moradoras em Bastos, e duas sofreram ferimentos considerados de natureza leve.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista conduzia um caminhão pela vicinal, no sentido a uma granja no município de Rinópolis, quando o veículo tombou em uma curva, conhecida como ‘curva da seringueira’. Dos três ocupantes do caminhão, dois foram conduzidos para o Pronto Atendimento de Iacri, onde receberam cuidados médicos e foram liberados em seguida.

A Polícia Militar de Iacri informou ainda que a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, para as demais providências. O caminhão transportava uma carga de ovos no momento do acidente.