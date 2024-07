Embriagado, menor se envolve em acidente com moto em Flórida Paulista

O motociclista ficou gravemente ferido

Na madrugada de hoje, 28, às 00h05, a Polícia Militar Rodoviária atendeu a um acidente de trânsito no cruzamento da linha férrea em Flórida Paulista.

O acidente envolveu um automóvel Fiat/Palio e uma motocicleta Honda/CG.

A ocorrência resultou em ferimentos graves para o motociclista de 19 anos, que fraturou a perna. Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que indicou 0,00 mg de álcool por litro de ar alveolar.

O condutor do Fiat/Palio, um menor de 17 anos, morador de Flórida Paulista, estava sem ferimentos. No entanto, o teste de etilômetro apontou 0,46 mg de álcool por litro de ar alveolar, comprovando embriaguez.

O jovem foi conduzido à delegacia juntamente com um familiar e responderá pelos atos infracionais de embriaguez ao volante, conforme o Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e lesão culposa, de acordo com o Art. 303 do CTB.

O passageiro do Fiat/Palio, proprietário do veículo e residente em Flórida Paulista, de 21 anos, também será responsabilizado. Ele responderá pelo crime previsto no Art. 310 do CTB por entregar a direção do veículo a um menor não habilitado.

O local foi periciado e a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil de Adamantina.

Após a elaboração do boletim de ocorrência pelo delegado responsável, as partes envolvidas foram liberadas, assim como o veículo.

De acordo com o sistema Prodesp, nenhum dos envolvidos possui antecedentes criminais.